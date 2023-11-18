Приходько рассказала, чем для нее обернулся суд с Порошенко

Певица Анастасия Приходько. Фото: Скриншот видео

Певица Анастасия Приходько в свое время заметила свое лицо в рекламном ролике Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины. После этого она подала на команду политика в суд. О том, какими были последствия этой борьбы, она рассказала в недавнем интервью.

Об этом говорится в проекте TSN.UA "В ОДИН".

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Приходько поделилась, что не могла по-другому поступить, когда увидела себя в политическом ролике, на который не давала согласия. Звезда убеждена, что это было неуважение со стороны Порошенко.

"Если бы я делала что-то плохое, то мне было бы страшно. Я просто отстаивала свои права человека, все началось с того, как незаконно использовали меня в своей агитации. Это неуважение к артисту, я уже не говорю о неуважении к женщине. А во-вторых, это неуважение к людям, все-таки шоу-бизнес, это мой бизнес. Это неуважение бизнесмена к бизнесмену. Они думали, я девушка, что я могу? Я поперла судом. Надо себя отстаивать несмотря ни на что. Да, мне было сложно. Я понимала, что до выборов мне постоянно будут переносить суды. Я понимала, это судебная система, но здесь было принципиальное дело", — делится артистка.

Звезда рассказала, что слышит в свой адрес, что она очень принципиальный человек, на что сразу отвечает, что это, по ее мнению, не плохая черта, она ей помогает по жизни.

"У меня забрали визу, и не только у меня, но и у моего мужа. Меня сняли беременной с рейса, и ничего не объяснили, почему это произошло. Мне сказали, эта информация конфиденциальна. К сожалению, я не могу возобновить свою американскую визу, и поехать на гастроли. Хотя меня многие приглашали и говорили, что мы можем сделать более мощный тур и собрать еще больше денег. Во время прошлого тура, в 2015 году, мы собрали 50 тысяч, и все передали. Я знаю, что могла бы сейчас больше сделать, но, наверное, амбиции Петра Алексеевича пошли не на пользу государству, а на его личные интересы", — говорит Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько резко прокомментировала российские гастроли Повалий.

Ранее Приходько заверила, что Порошенко сделал все возможное, чтобы ей аннулировали визу в США.