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Приходько в женском роде обратилась к Потапу, который выехал за границу

21 октября 2023 20:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приходько в женском роде обратилась к Потапу, который выехал за границу
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии рэпера Потапа, выехавшего за границу. Его вместе с женой, певицей Настей Каменских, заметили на рейсе Варшава-Барселона. Музыкальная исполнительница Анастасия Приходько, долгое время имеющая конфликт с рэпером, прокомментировала заграничную поездку 42-летнего артиста.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Анастасия выложила скриншот одной из последних публикаций рэпера, в котором он сообщил, что уехал за границу по делам и уже скоро вернется на Родину. Приходько назвала Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера) одноклеточным и обратилась к нему в женском роде.

"Эта сколопендра снова уехала. Именно уехала, потому что в мужском роде это не достойно к девушкам обращаться. Потаповна, как там испанский котел?" — иронически написала Приходько.

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Анастасия Приходько не подбирает слова к Потапу. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

До этого Потап ответил на некоторые комментарии подписчиков. Так, одна из фолловеров рэпера предположила, что тот бежал из страны. На что Потап отметил, что он скоро вернется и о его местонахождении соответствующие органы в курсе.

Скриншот Потап
Потап комментирует выезд за границу. Скриншот: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, что после скандальных видео Потап решил опубликовал еще одно, чем возмутил украинцев. Также мы рассказывали, что шоумен Слава Демин прокомментировал поведение Потапа, которое в последнее время удивляет звездных коллег.

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