Приходько закликає забрати в Потапа телефон

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Напередодні репер Потап шокував не тільки користувачів соцмереж, але й шанувальників кількома відео. На них поведінка Олексія (справжнє ім’я музиканта) викликала багато запитань. На це відреагувала співачка Анастасія Приходько.

Відповідна сторіз з’явилася в її Instagram.

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За останній тиждень репер опублікував відео, на яких він співає провокативну пісню, стоїть під душем в одязі та використовує кухонні прилади в стилі Брітні Спірс. Після цього співак видалив їх та вибачився.

"Любі друзі, Олексій Потапенко багато наробив галасу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих, все в порядку чи ні. Все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості та персони, але розумію зараз, за вашою реакцією, що зараз це не на часі", — сказав він.

Втім цим словам не дуже повірила співачка Анастасія Приходько. Вже майже десять років між артистами ворожнеча. Чи не в кожному інтерв’ю виконавиця згадує Потапа недобрим словом. Так вийшло і цього разу.

"Ти вже так обісрався, що посидь тихенько в Іспанії. Ми без тебе тут добре справляємося, повір… Заберіть в нього телефон", — закликала Приходько.

Анастасія Приходько хейтить Потапа. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі. Також ми розповідали, що Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані.