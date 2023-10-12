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Приходько закликає забрати в Потапа телефон

12 жовтня 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько закликає забрати в Потапа телефон
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні репер Потап шокував не тільки користувачів соцмереж, але й шанувальників кількома відео. На них поведінка Олексія (справжнє ім’я музиканта) викликала багато запитань. На це відреагувала співачка Анастасія Приходько. 

Відповідна сторіз з’явилася в її Instagram.

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За останній тиждень репер опублікував відео, на яких він співає провокативну пісню, стоїть під душем в одязі та використовує кухонні прилади в стилі Брітні Спірс. Після цього співак видалив їх та вибачився. 

"Любі друзі, Олексій Потапенко багато наробив галасу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих, все в порядку чи ні. Все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості та персони, але розумію зараз, за вашою реакцією, що зараз це не на часі", — сказав він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Втім цим словам не дуже повірила співачка Анастасія Приходько. Вже майже десять років між артистами ворожнеча. Чи не в кожному інтерв’ю виконавиця згадує Потапа недобрим словом. Так вийшло і цього разу.

"Ти вже так обісрався, що посидь тихенько в Іспанії. Ми без тебе тут добре справляємося, повір… Заберіть в нього телефон", — закликала Приходько. 

Приходько хейтить Потапа
Анастасія Приходько хейтить Потапа. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі. Також ми розповідали, що Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані.

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