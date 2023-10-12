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Приходько призывает забрать у Потапа телефон

12 октября 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приходько призывает забрать у Потапа телефон
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне рэпер Потап шокировал не только пользователей соцсетей, но и поклонников несколькими видео. На них поведение Алексея (настоящее имя музыканта) вызвало множество вопросов. На это отреагировала певица Анастасия Приходько.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Приходько против Потапа

За последнюю неделю рэпер опубликовал видео, на которых он поет провокационную песню, стоит под душем в одежде и использует кухонные приборы в стиле Бритни Спирс. После этого певец удалил его и извинился.

"Дорогие друзья, Алексей Потапенко много наделал шума, много новостей, много вопросов получает от друзей, знакомых, все в порядке или нет. Все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понимаю сейчас, по вашей реакции, что сейчас это не ко времени", — сказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Впрочем, этим словам не очень поверила певица Анастасия Приходько. Уже почти десять лет между артистами вражда. Едва ли не в каждом интервью исполнительница вспоминает Потапа недобрым словом. Так получилось и в этот раз.

"Ты уже так обосрался, что посиди тихонько в Испании. Мы без тебя здесь хорошо справляемся, поверь… Заберите у него телефон", — призвала Приходько.

Приходько хейтит Потапа
Анастасия Приходько хейтит Потапа. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, что Потап представил новый дуэт, в котором пожелал украинцам тихой ночи. Также мы рассказывали, что Приходько подвергла критике поведение хасидов в Умани.

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