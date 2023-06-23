Принц Гарри хотел взять интервью у Путина

Принц Гарри. Фото: Reuters

Накануне стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Подкаст герцогини Сассекской Archetypes был закрыт после первого же сезона. Младший сын короля Чарльза III тоже хотел записывать интервью с влиятельными людьми. Среди кандидатов был и диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Журналистка Эшли Карман пообщалась с людьми, сотрудничавшими с принцем Гарри в рамках контракта со Spotify. Звездная пара должна была выпустить немало подкастов за 20 млн долларов, но эпизоди были только у Меган Маркл.

Принц Гарри выслушал разные идеи от коллег, но придерживался своих собственных. Больше всего его интересовала тематика детской травмы. Герцог Сассекский хотел взять интервью у Владимира Путина, владельца корпорации Meta (Facebook, Instagram и другие платформы) Марка Цукерберга и бывшего президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Google

Принц Гарри надеялся пообщаться с ними об их ранних годах становления и о том, как этот опыт привел к тому, что они стали "влиятельными" в мире. Также герцог Сассекский хотел пообщаться с Папой Римским о религии.

"Реальность этих идей показалась некоторым участникам в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают большие интервью, не говоря уже о теме их воспитания и личных детских травмах. В любом случае ни один подкаст от Гарри так и не вышел", — резюмировала Эшли Карман.

Меган Маркл обсуждала с гостями своего подкаста Archetypes проблему притеснений женщин в современном мире. Недавно ей было отказано в патенте этого названия.

Также мы говорили, что Меган Маркл планирует зарабатывать миллионы долларов в известном доме моды Dior.