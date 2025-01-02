Принц Гарри показался с подросшим сыном от Меган Маркл —редкое фото

Принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

Впервые задолго принц Гарри показался вместе со своим сыном Арчи от Меган Маркл. Оказывается, у знаменитого отца и его пятилетнего сына есть общее хобби.

Редким фото членов королевской семьи поделился звездный инструктор по серфингу Раймана Ван Бастолаэр в Instagram.

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На распространившейся в сети фотографии улыбчивый Гарри позировал на гидроцикле вместе со своим пятилетним сыном, а также инструктором и еще одним мальчиком.

Принц Гарри с сыном во время занятия серфингом. Фото: instagram.com/raimanaworld

Как известно, во время жизни в США принц начал заниматься серфингом и это хобби пришлось ему по душе. Похоже, теперь Гарри решил привить любовь к этому виду спорта и своему сыну.

Инструктор принца время от времени делится его успехами в своем блоге и показывает, как умело тот уже стоит на доске. Правда, фото с Гарри и Арчи Раймана в конце концов удалили из сети, о чем вероятно попросили члены королевской семьи.

Ранее стало известно, как принц Уильям сделал неудачный подарок своей супруге на Рождество.

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