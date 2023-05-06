Принц Гаррі наодинці з'явився на коронації Чарльза III: перші фото

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

У Лондоні (Велика Британія) в самому розпалі триває урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Вони вже прибули з Букінгемьского палацу до Вестмінстерського абатства в кареті Diamond Jubilee State Coach, яка має кондиціонер і амортизатори. За коронацією стежитимуть тисячі високоповажних гостей. Серед них і молодший син Чарльза, принц Гаррі.

Новини.LIVE веде пряму трансляцію події.

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Принц Гаррі на коронації

До Лондона молодший син Чарльза III прилетів один. Вдома у США з двома дітьми залишилась Меган Маркл. До речі, в їхнього первістка сьогодні день народження. Саме 6 травня принцу Арчі, який народився у Великій Британії, виповнилось чотири роки.

Гаррі, який не буде сидіти поруч з членами королівської родини, прибув на коронацію сам. Він не виконує королівських обов'язків вже кілька років. Тому й спостерігатиме за коронацією батька здалеку.

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гаррі на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації. Також ми розповідали, як Чарльз III та Камілла вирушили в кареті до Вестмінстерського абатства.