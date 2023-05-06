Принц Гарри в одиночестве появился на коронации Чарльза III: первые фото

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

В Лондоне (Великобритания) в самом разгаре проходит торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Они уже прибыли из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach, которая имеет кондиционер и амортизаторы. За коронацией будут следить тысячи достопочтенных гостей. Среди них и младший сын Чарльза, принц Гарри

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Принц Гарри на коронации

В Лондон младший сын Чарльза III прилетел один. Дома в США с двумя детьми осталась Меган Маркл. Кстати, у их первенца сегодня день рождения. Именно 6 мая принцу Арчи, родившемуся в Великобритании, исполнилось четыре года.

Гарри, который не будет сидеть рядом с членами королевской семьи, прибыл на коронацию в одиночку. Он не исполняет королевские обязанности уже несколько лет. Потому и будет наблюдать за коронацией отца издалека.

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принц Гарри на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации. Также мы рассказывали, как Чарльз III и Камилла отправились в карете в Вестминстерское аббатство.