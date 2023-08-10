Принц Гаррі прилетів до Японії та влаштував шопінг для Меган Маркл

Принц Гаррі в Японії. Фото: Reuters

Принц Гаррі зараз перебуває в Японії. В столиці країни, Токіо, він не тільки встиг відвідати спортивний форум, але й сходити на шопінг зі своїм приятелем, аргентинським гравцем у поло Начо Фіґерасом.

Про це йдеться у соцмережах спортсмена.

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На саміті досліджували силу спорту як засобу для руху позитивних змін у громадах. Герцог Сассекський поспілкувався з активістами та відзначив важливість змагань.

"Уроки, які ми засвоюємо на полі, є тими ж принципами філантропії: місія, важка праця, відданість справі та партнерство можуть зробити можливим навіть неможливе. Незалежно від того, чи об'єднані разом у перемозі, чи виявляються з повагою у програші, ніхто ніколи не переходить фінішну пряму і не забиває гол. Це, на мене, сила спорту", — заявив герцог.

Також 38-річний молодший син короля Чарльза III відвідав місцеві крамниці. За словами аргентинського спортсмена вони купували подарунки своїм дружинам. Відзначимо, що Меган Маркл залишилась з дітьми в Каліфорнії. Втім, це не завадило їй відірватися на концерті Тейлор Свіфт.

У своєму дописі Начо Фіґерас подякував організації Sentebale. Гаррі заснував її 2006 року разом із принцом Лесото Сейсо для допомоги дітям в Африці, які постраждали від бідності, нерівності, ВІЛ/СНІДу, а нещодавно й COVID-19.

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