Три головні елементи: стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру
Принцеса Уельська Кетрін вражає своїми світськими виходами. Дружина принца Вільяма має модельну фігуру, секрет якої у правильному харчуванні та спорті
Про це пише Cosmopolitan.
Смузі та спорт
Кейт Міддлтон обожнює домашні страви, і кажуть, що вона профі на кухні. Вона випікає торти на день народження, і її смажена курка, здається, є однією з улюблених страв принца Вільяма.
Принцеса Кетрін насолоджується вранці смузі, рецепт якого включає "спіруліну, листову капусту, матчу (дрібно подрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу та чорницю".
Також принц і принцеса Уельські є сушіїдами. Принцеса Уельська любить пряні страви, але не є прихильницею мигдального молока.
Дружина принца Вільяма є прихильницею тренажерного залу, вона ходить в дорогий Harbour Club у Челсі, в якому свого часу займалася принцеса Діана. Кажуть, що реєстрація коштуватиме 1555 фунтів стерлінгів, а потім — 325 фунтів стерлінгів щомісяця. У Кенсінгтонському палаці також розташований тренажерний зал, якщо Кейт не захоче відійти занадто далеко від дому.
"Кейт надзвичайно серйозно ставиться до своєї підтягнутої фігури. Принцеса також є прихильницею кросфіту та йоги, більшість днів знаходить час для пробіжки, любить їздити на велосипеді та робить більшість своїх тренувань без особистого тренера", — розповідає джерело з оточення принцеси.
Вільям і Кейт є великими прихильниками довгих спільних прогулянок разом із трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
Принцеса не тільки постійна відвідувачка Вімблдону, але й сама вправно володіє тенісною ракеткою. З раннього дитинства Кейт була шанувальницею кросу і так само, як і її сестра Піппа Міддлтон, Кейт є відомою фанаткою бігу.
Навіть під час відпустки Кейт прагне залишатися активною — вони з принцом Вільямом неодноразово каталися на лижах разом, і принцеса вважається дуже компетентною лижницею. До речі, подружжя дебютували на публіці як пара під час лижної прогулянки в Клостерсі, Швейцарія, ще в квітні 2004 року.
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