Три головні елементи: стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кетрін вражає своїми світськими виходами. Дружина принца Вільяма має модельну фігуру, секрет якої у правильному харчуванні та спорті

Про це пише Cosmopolitan.

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Кейт Міддлтон обожнює домашні страви, і кажуть, що вона профі на кухні. Вона випікає торти на день народження, і її смажена курка, здається, є однією з улюблених страв принца Вільяма.

Принцеса Кетрін насолоджується вранці смузі, рецепт якого включає "спіруліну, листову капусту, матчу (дрібно подрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу та чорницю".

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Також принц і принцеса Уельські є сушіїдами. Принцеса Уельська любить пряні страви, але не є прихильницею мигдального молока.

Дружина принца Вільяма є прихильницею тренажерного залу, вона ходить в дорогий Harbour Club у Челсі, в якому свого часу займалася принцеса Діана. Кажуть, що реєстрація коштуватиме 1555 фунтів стерлінгів, а потім — 325 фунтів стерлінгів щомісяця. У Кенсінгтонському палаці також розташований тренажерний зал, якщо Кейт не захоче відійти занадто далеко від дому.

"Кейт надзвичайно серйозно ставиться до своєї підтягнутої фігури. Принцеса також є прихильницею кросфіту та йоги, більшість днів знаходить час для пробіжки, любить їздити на велосипеді та робить більшість своїх тренувань без особистого тренера", — розповідає джерело з оточення принцеси.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Вільям і Кейт є великими прихильниками довгих спільних прогулянок разом із трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Принцеса не тільки постійна відвідувачка Вімблдону, але й сама вправно володіє тенісною ракеткою. З раннього дитинства Кейт була шанувальницею кросу і так само, як і її сестра Піппа Міддлтон, Кейт є відомою фанаткою бігу.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Навіть під час відпустки Кейт прагне залишатися активною — вони з принцом Вільямом неодноразово каталися на лижах разом, і принцеса вважається дуже компетентною лижницею. До речі, подружжя дебютували на публіці як пара під час лижної прогулянки в Клостерсі, Швейцарія, ще в квітні 2004 року.

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