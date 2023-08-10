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Принц Гарри прилетел в Японию и устроил шоппинг для Меган Маркл

10 августа 2023 09:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри прилетел в Японию и устроил шоппинг для Меган Маркл
Принц Гарри в Японии. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Принц Гарри сейчас находится в Японии. В столице страны Токио он не только успел посетить спортивный форум, но и сходить на шопинг со своим приятелем, аргентинским игроком в поло Начо Фигерасом.

Об этом говорится в соцсетях спортсмена.

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На саммите исследовали силу спорта как средства движения позитивных изменений в общинах. Герцог Сассекский пообщался с активистами и указал на важность соревнований.

"Уроки, которые мы усваиваем на поле, являются теми же принципами филантропии: миссия, тяжелый труд, преданность делу и партнерство могут сделать возможным даже невозможное. Независимо от того, объединены ли вместе в победе или оказываются с уважением в проигрыше, никто никогда не переходит финишную прямую и не забивает гол. Это, по-моему, сила спорта", — заявил герцог.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ignacio Figueras (@nachofigueras)

Также 38-летний младший сын короля Чарльза III посетил местные магазины. По словам аргентинского спортсмена, они покупали подарки своим женам. Меган Маркл осталась с детьми в Калифорнии. Впрочем, это не мешало ей оторваться на концерте Тейлор Свифт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ignacio Figueras (@nachofigueras)

В своем сообщении Начо Фигерас поблагодарил организацию Sentebale. Гарри основал ее в 2006 году вместе с принцем Лесото Сейсо для помощи детям в Африке, пострадавшим от бедности, неравенства, ВИЧ/СПИДа, а недавно и COVID-19.

Раньше мы писали, что принца Гарри "лишили" почетного титула. Также мы рассказывали, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.

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