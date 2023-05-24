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Принц Гарри проиграл суд по важному делу касательно безопасности его семьи

24 мая 2023 08:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри проиграл суд по важному делу касательно безопасности его семьи
Принц Гарри выходит из здания суда в Лондоне. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Младший сын короля Великобритании, Чарльза III, принц Гарри проиграл судебный иск по оплате полицейской охраны его самого и его семьи из собственных средств.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Подробности

Суд оставил запрет принцу Гарри и членам его семьи платить деньги за работу полиции. Как представляли министерство внутренних дел Соединенного Королевства, юристы заявили, что нельзя создавать прецедент, позволяя богатым людям покупать безопасность в правоохранительных органах. Это решение явилось итогом однодневного слушания в Лондоне.

Отказ принца и его супруги, Меган Маркл, исполнять обязанности членов королевской семьи означал и изменение статуса их охраны. Это решение было принято еще в начале 2020 года исполнительным комитетом по защите королевских лиц и общественных деятелей от имени министерства внутренних дел, отвечающего за полицию, иммиграцию и безопасность.

Именно против министерства и подал иск принц Гарри. Впрочем, выиграть на Родине одиозному герцогу Сассекскому так и не удалось. Ему и Меган придется и дальше пользоваться услугами частных охранных агентств.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III.

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