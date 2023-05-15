Принца Гаррі та Меган Маркл побачили разом вперше після коронації Чарльза III

Принц Гаррі та Меган Маркл в компанії школярів. Фото: Wikimedia Commons

Герцог та герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл, провели перше побачення після коронації Чарльза III, яку молодший син монарха відвідав без дружини. Після того, як він повернувся до США, зіркова парочка пішли до суші-ресторану неподалік від їхнього дому в Монтесіто (штат Каліфорнія, США). Компанію їм склали голлівудські знаменитості.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на TMZ.

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Папараці підловили парочку біля ресторану Sushi Bar в Санта-Барбарі. Меган та Гаррі вирішили не влаштовувати романтичну вечерю і запросили зіркових друзів. Компанію герцогу та герцогині Сассекським, які не виконують королівські обов’язки з 2020 року, склали голлівудські суперзірки Гвінет Пелтроу та Кемерон Діас.

Шанувальники Меган помітили, що вона значно схудла. Свої стрункі ноги Маркл підкреслила завдяки короткому одягу.

Принц Гаррі та Меган Маркл йдуть до ресторану в Каліфорнії. Фото: TMZ

Голлівудська акторка Кемерон Діас на зустрічі з герцогом та герцогинею Сассекськими. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей. Також ми розповідали, що штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III.