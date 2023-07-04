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Принц Гаррі проігнорував весілля близького друга

4 липня 2023 16:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі проігнорував весілля близького друга
Принц Гаррі. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулими вихідними один з кращих друзів принца Гаррі, Джек Манн одружився зі своєю коханою. Він був шафером на весіллі герцога та герцогині Сассекських. Втім принц Гаррі проігнорував церемонію друга.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Джек Манн одружився з донькою відомого британського бізнесмена Стівена Кларка, Ізабеллі. Урочиста церемонія пройшла у церкві святого Петра в графстві Саффолк. Втім принц Гаррі вирішив не перетинати океан (він з родиною живе в Лос-Анджелесі), аби особисто привітати друга.

Весілля Джека Манна. Фото: Daily Mail

Принц Гаррі познайомився з Джеком Манном у королівській академії Сандхерст, пізніше вони також разом були зараховані до кінногвардійського полку. Вони дружили багато років. Саме Джек замінив принца Вільяма в ролі шафера на весіллі Гаррі та Меган Маркл в травні 2018 року. Також він часто відвідував оселю зіркової пари. 

Друзі Джека, які були на весіллі Манна, і також знайомі з Гаррі, відмовились коментувати його відсутність на церемонії. 

Джек Манн з принцом Гаррі та друзями. Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, хто б міг помирити принців Вільяма та Гаррі. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл назвали причини своїх невдач: до чого тут Єлизавета II.

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