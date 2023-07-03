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Принц Гаррі та Меган Маркл назвали причини своїх невдач: до чого тут Єлизавета II

3 липня 2023 10:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл назвали причини своїх невдач: до чого тут Єлизавета II
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після того, як стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі, в таблоїдах почали обговорювати фінансові проблеми герцога та герцогині Сассекських. Зіркова парочка виправдовує невдачі спектром інших факторів. Серед яких є і їхні родичі.

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

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На початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили новиною про переїзд з Лондона до США та припинення виконання своїх королівських обов’язків. Зіркова пара планувала сама заробляти гроші. Але почалась пандемія COVID-19, а згодом вони дали скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі.

Фрагмент з інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Фото: Google

Принц Гаррі та Меган Маркл вважають, що причинами того, що вони не змогли досягти успіху самостійно після відходу з королівської родини, є зовнішні фактори. Окрім пандемії, за словами герцога та герцогині Сассекських, на їхні проблеми вплинули економічна криза, а також смерть принца Філіпа та королеви Єлизавети II.

"Вони думають, що їм справді не пощастило", — повідомило таблоїду джерело з оточення Гаррі та Меган. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що у Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі.

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