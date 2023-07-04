Принц Гарри проигнорировал свадьбу близкого друга
В минувшие выходные один из лучших друзей принца Гарри, Джек Манн женился на своей возлюбленной. Он был шафером на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, принц Гарри проигнорировал церемонию друга.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Игнор от принца
Джек Манн женился на дочери известного британского бизнесмена Стивена Кларка, Изабелле. Торжественная церемония прошла в церкви святого Петра в графстве Саффолк. Впрочем, принц Гарри решил не пересекать океан (он с семьей живет в Лос-Анджелесе), чтобы лично поздравить друга.
Принц Гарри познакомился с Джеком Манном в королевской академии Сандхерст, позже они также вместе были причислены в конногвардейский полк. Они дружили много лет. Именно Джек заменил принца Уильяма в роли шафера на свадьбе Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Также он часто посещал дом звездной пары.
Друзья Джека, находившиеся на свадьбе Манна, и также знакомые с Гарри, отказались комментировать его отсутствие на церемонии.
Напомним, ранее мы писали, кто мог бы помирить принцев Уильяма и Гарри. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл назвали причины своих неудач: при чем здесь Елизавета II.