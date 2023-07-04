Принц Гарри проигнорировал свадьбу близкого друга

Принц Гарри. Фото: Reuters

В минувшие выходные один из лучших друзей принца Гарри, Джек Манн женился на своей возлюбленной. Он был шафером на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, принц Гарри проигнорировал церемонию друга.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Джек Манн женился на дочери известного британского бизнесмена Стивена Кларка, Изабелле. Торжественная церемония прошла в церкви святого Петра в графстве Саффолк. Впрочем, принц Гарри решил не пересекать океан (он с семьей живет в Лос-Анджелесе), чтобы лично поздравить друга.

Свадьба Джека Манна. Фото: Daily Mail

Принц Гарри познакомился с Джеком Манном в королевской академии Сандхерст, позже они также вместе были причислены в конногвардейский полк. Они дружили много лет. Именно Джек заменил принца Уильяма в роли шафера на свадьбе Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Также он часто посещал дом звездной пары.

Друзья Джека, находившиеся на свадьбе Манна, и также знакомые с Гарри, отказались комментировать его отсутствие на церемонии.

Джек Манн с принцем Гарри и друзьями. Фото: Netflix

Напомним, ранее мы писали, кто мог бы помирить принцев Уильяма и Гарри. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл назвали причины своих неудач: при чем здесь Елизавета II.