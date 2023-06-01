Принц Гарри и Меган Маркл не будут больше выпускать откровенные фильмы и книги
Накануне начали распространяться слухи, что принц Гарри и Меган Маркл планируют выпустить новый фильм о жизни в королевской семье на Netflix, который станет продолжением откровенного сериала, вышедшего в конце прошлого года на стриминговой платформе. Впрочем, источники британских таблоидов утверждают другое.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Принц Гарри и Меган Маркл прекратят снимать документальные фильмы Netflix, публиковать мемуары и давать интервью, критикующие королевскую семью, по одной причине: им просто нечего сказать.
После скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году, громких мемуаров и трогательного сериала, Меган и Гарри рассказали немало скандальных моментов своей жизни. Теперь пара планирует быть подальше от публики и воспитывать двоих детей без пристального внимания таблоидов.
"Этот период их жизни закончился, потому что больше нечего сказать", — сообщил источник.
Герцог и герцогиня неоднократно подвергались издевательствам после их очень публичных откровений. Наиболее креативно их высмеяли в одном из эпизодов сериала "Южный парк".
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