У Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Google

Після того як стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі, почали ширитися чутки, що Netflix також планує розірвати контракт з герцогинею та герцом Сассекськими. На ці розмови оперативно відреагував представник продюсерської компанії та провайдера медійних послуг.

Про це повідомляє видання People.

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Коментар від Netflix

Представник компанії заявив, що зараз зіркова пара працює над кількома проєктами разом зі стрімінговим сервісом.

"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions (компанія Меган та Гаррі. — Ред.). Серіал "Гаррі та Меган" став наймасштабнішим документальним дебютом Netflix, і ми продовжимо спільну роботу над низкою проєктів, включаючи майбутній документальний серіал Heart of Invictus", — йдеться в заяві.

Меган та Гаррі підписали п'ятирічний контракт із Netflix на 100 млн доларів. За майже три роки вийшло лише документальне шоу "Гаррі і Меган", в якому вони розповіли про життя в королівській родині, психологічні травми герцога Сассекського, конфлікти з родичами та таблоїдами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл відмовили в патенті подкасту, який виходив на Spotify. Також ми розповідали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.