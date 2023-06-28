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У Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі

28 червня 2023 14:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після того як стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі, почали ширитися чутки, що Netflix також планує розірвати контракт з герцогинею та герцом Сассекськими. На ці розмови оперативно відреагував представник продюсерської компанії та провайдера медійних послуг. 

Про це повідомляє видання People. 

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Коментар від Netflix

Представник компанії заявив, що зараз зіркова пара працює над кількома проєктами разом зі стрімінговим сервісом. 

"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions (компанія Меган та Гаррі. — Ред.). Серіал "Гаррі та Меган" став наймасштабнішим документальним дебютом Netflix, і ми продовжимо спільну роботу над низкою проєктів, включаючи майбутній документальний серіал Heart of Invictus", — йдеться в заяві.

Меган та Гаррі підписали п'ятирічний контракт із Netflix на 100 млн доларів. За майже три роки вийшло лише документальне шоу "Гаррі і Меган", в якому вони розповіли про життя в королівській родині, психологічні травми герцога Сассекського, конфлікти з родичами  та таблоїдами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл відмовили в патенті подкасту, який виходив на Spotify. Також ми розповідали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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