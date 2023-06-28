У Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі
Після того як стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі, почали ширитися чутки, що Netflix також планує розірвати контракт з герцогинею та герцом Сассекськими. На ці розмови оперативно відреагував представник продюсерської компанії та провайдера медійних послуг.
Про це повідомляє видання People.
Коментар від Netflix
Представник компанії заявив, що зараз зіркова пара працює над кількома проєктами разом зі стрімінговим сервісом.
"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions (компанія Меган та Гаррі. — Ред.). Серіал "Гаррі та Меган" став наймасштабнішим документальним дебютом Netflix, і ми продовжимо спільну роботу над низкою проєктів, включаючи майбутній документальний серіал Heart of Invictus", — йдеться в заяві.
Меган та Гаррі підписали п'ятирічний контракт із Netflix на 100 млн доларів. За майже три роки вийшло лише документальне шоу "Гаррі і Меган", в якому вони розповіли про життя в королівській родині, психологічні травми герцога Сассекського, конфлікти з родичами та таблоїдами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл відмовили в патенті подкасту, який виходив на Spotify. Також ми розповідали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.