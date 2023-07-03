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Принц Гарри и Меган Маркл назвали причины своих неудач: при чем здесь Елизавета II

3 июля 2023 10:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри и Меган Маркл назвали причины своих неудач: при чем здесь Елизавета II
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После того, как стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри, в таблоидах начали обсуждать финансовые проблемы герцога и герцогини Сассекских. Звездная парочка оправдывает неудачи спектром других факторов. Среди них есть и их родственники.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл ошеломили новостью о переезде из Лондона в США и прекращении исполнения своих королевских обязанностей. Звездная пара планировала сама зарабатывать деньги. Но началась пандемия COVID-19, а затем они дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри.

Фрагмент из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Фото: Google

Принц Гарри и Меган Маркл считают, что причинами того, что они не смогли добиться успеха самостоятельно после ухода из королевской семьи, являются внешние факторы. Кроме пандемии, по словам герцога и герцогини Сассекских, на их проблемы повлияли экономический кризис, а также смерть принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

"Они думают, что им действительно не повезло", — сообщил таблоиду источник из окружения Гарри и Меган.

Напомним, ранее мы писали, что сделала Кейт Миддлтон после скандального интервью Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что в Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с Меган Маркл и Гарри.

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