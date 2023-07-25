Принц Гаррі та Меган Маркл планують переїзд: чи змінять вони країну
На початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе виконання королівських обов’язків та переїхали з Великої Британії до США. Втім зіркова парочка планує чергову зміну будинку.
Про це повідомляє видання US Weekly.
Куди хочуть переїхати Гаррі та Меган
Герцог та герцогиня Сассекські виховують сина та доньку в Каліфорнії, в елітному містечку Монтесіто. Саме тут вони придбали маєток за суму від 15 до 21 млн доларів. Меган обожнює узбережжя Тихого океану і часто відвідує пляжі.
Тож переїжджати надто далеко родичі короля Чарльза III не збираються. Зіркова парочка придивляється до нерухомості у Малібу. Це значно ближче до Лос-Анджелесу, в якому раніше працювала акторкою Меган. З Монтесіто, наприклад, до мегаполіса треба добиратися понад годину.
"Їм подобається їхнє життя там. Але це місце здається парі надто віддаленим від міста", — повідомило виданню джерело.
Хоча про переїзд представники пари не повідомляли, інсайдер стверджує, що Гаррі і Меган розглядають таку можливість. Нібито їм сподобався цей район після того, як останні два літа вони жили в орендованому будинку свого друга і водночас придивлялись до нерухомості. Чи продаватимуть Гаррі та Меган будинок у Монтесіто поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл рятують шлюб. Також ми розповідали, що Меган Маркл розвеселила "кислим" подарунком дружину Джо Байдена.