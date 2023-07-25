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Принц Гаррі та Меган Маркл планують переїзд: чи змінять вони країну

25 липня 2023 16:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл планують переїзд: чи змінять вони країну
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе виконання королівських обов’язків та переїхали з Великої Британії до США. Втім зіркова парочка планує чергову зміну будинку.

Про це повідомляє видання US Weekly.

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Герцог та герцогиня Сассекські виховують сина та доньку в Каліфорнії, в елітному містечку Монтесіто. Саме тут вони придбали маєток за суму від 15 до 21 млн доларів. Меган обожнює узбережжя Тихого океану і часто відвідує пляжі. 

Один з приватних басейнів в Монтесіто. Фото: Google

Тож переїжджати надто далеко родичі короля Чарльза III не збираються. Зіркова парочка придивляється до нерухомості у Малібу. Це значно ближче до Лос-Анджелесу, в якому раніше працювала акторкою Меган. З Монтесіто, наприклад, до мегаполіса треба добиратися понад годину.  

"Їм подобається їхнє життя там. Але це місце здається парі надто віддаленим від міста", — повідомило виданню джерело.

Хоча про переїзд представники пари не повідомляли, інсайдер стверджує, що Гаррі і Меган розглядають таку можливість. Нібито їм сподобався цей район після того, як останні два літа вони жили в орендованому будинку свого друга і водночас придивлялись до нерухомості. Чи продаватимуть Гаррі та Меган будинок у Монтесіто поки невідомо.

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Локації де живуть і де збираються жити Меган Маркл та Гаррі. Скриншот: Google Maps

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл рятують шлюб. Також ми розповідали, що Меган Маркл розвеселила "кислим" подарунком дружину Джо Байдена.

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