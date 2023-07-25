Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд: сменят ли они страну arrow

Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд: сменят ли они страну

25 июля 2023 16:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд: сменят ли они страну
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили исполнение королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США. Впрочем, звездная парочка планирует очередную смену дома.

Об этом сообщает издание US Weekly.

Читайте также:

Куда хотят переехать Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Сассекские воспитывают сына и дочь в Калифорнии, в элитном городке Монтесито. Именно здесь они приобрели поместье за сумму от 15 до 21 млн долларов. Меган обожает побережье Тихого океана и часто посещает пляжи.

Один из частных бассейнов в Монтесито. Фото: Google

Так что переезжать слишком далеко родственники короля Чарльза III не собираются. Звездная парочка присматривается к недвижимости в Малибу. Это гораздо ближе к Лос-Анджелесу, в котором раньше работала актрисой Меган. Из Монтесито, например, до мегаполиса нужно добираться больше часа.

"Им нравится их жизнь там. Но это место кажется паре слишком отдаленным от города", — сообщил источник.

Хотя о переезде представители пары не сообщали, инсайдер утверждает, что Гарри и Меган рассматривают такую возможность. Якобы им понравился этот район после того, как последние два лета они жили в съемном доме своего друга и в то же время присматривались к недвижимости. Будут ли продавать Гарри и Меган дом в Монтесито, пока неизвестно.

null
Локации, где живут и где собираются жить Меган Маркл и Гарри. Скриншот: Google Maps

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл спасают брак. Также мы рассказывали, что Меган Маркл развеселила "кислым" подарком жену Джо Байдена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз