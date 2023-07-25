Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд: сменят ли они страну

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Google

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили исполнение королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США. Впрочем, звездная парочка планирует очередную смену дома.

Об этом сообщает издание US Weekly.

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Герцог и герцогиня Сассекские воспитывают сына и дочь в Калифорнии, в элитном городке Монтесито. Именно здесь они приобрели поместье за сумму от 15 до 21 млн долларов. Меган обожает побережье Тихого океана и часто посещает пляжи.

Один из частных бассейнов в Монтесито. Фото: Google

Так что переезжать слишком далеко родственники короля Чарльза III не собираются. Звездная парочка присматривается к недвижимости в Малибу. Это гораздо ближе к Лос-Анджелесу, в котором раньше работала актрисой Меган. Из Монтесито, например, до мегаполиса нужно добираться больше часа.

"Им нравится их жизнь там. Но это место кажется паре слишком отдаленным от города", — сообщил источник.

Хотя о переезде представители пары не сообщали, инсайдер утверждает, что Гарри и Меган рассматривают такую возможность. Якобы им понравился этот район после того, как последние два лета они жили в съемном доме своего друга и в то же время присматривались к недвижимости. Будут ли продавать Гарри и Меган дом в Монтесито, пока неизвестно.

Локации, где живут и где собираются жить Меган Маркл и Гарри. Скриншот: Google Maps

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