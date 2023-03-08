Принц Гарри и Меган Маркл окрестили дочь: приглашали ли членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл окрестили дочь Лилибет

Младший сын Чарльза III принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл окрестили своего младшего ребенка. Церемония крещения маленькой Лилибет Маунбеттен-Виндзор, которой в июне исполнится два года, прошла в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния, США).

Об этом сообщает издание People.

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Пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских подтвердил многочисленные слухи о крещении девочки.

"Принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса, преподобным Джоном Тейлором", — заявил он.

Впрочем, никаких фото и видео ни звездная пара, ни их представители не предоставили. Гарри и Меган решили провести небольшую и интимную церемонию прямо у себя в имении в элитном городке Монтесито.

Герцоги Сассекские отправляли приглашение Чарльзу III, королеве-консорту Камилли, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Об ответах членов королевской семьи не сообщается. Впрочем, их отсутствие на церемонии говорит само за себя.

Инсайдер издания сообщил, что на церемонии было от 20-30 гостей, включая мать Меган, Дорию Рагланд. Крестным отцом маленькой Лилибет стал американский шоумен Тайлер Перри. Имя крестной матери неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III хочет видеть Гарри и Меган Маркл на коронации после скандала: он выселил герцогов Сассекских из их коттеджа Фрогмор на территории Виндзорского замка.