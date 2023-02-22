Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Герцоги Сассекские в мультсериале "Южный парк"

В недавнем новом эпизоде популярного мультсериала "Южный парк" авторы высмеяли принца Гарри и Меган Маркл. Начали распространяться слухи, что герцог и герцогиня Сассекские планируют подать в суд на шоу. Точки над "і" расставил представитель принца Гарри.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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После выхода шоу в эфир появились сообщения о том, что 41-летняя Меган была "расстроена и ошеломлена" не очень утешительным изображением пары. Однако пресс-секретарь 38-летнего Гарри и его жены возразил предположение о том, что они планируют подать в суд на "Южный Парк" из-за сатирического эпизода, назвав слухи "скучными и безосновательными".

В кратком заявлении речь не идет о том, что адвокаты пары будут следить за сериалом, чтобы увидеть, будут ли создатели "Южного Парка" нападать на пару в будущем. Так же не были сделаны комментарии в ответ на заявления о том, что Меган была "расстроена и ошеломлена" изображением пары в эпизоде.

Создатели шоу напрямую имена звездной парочки не назвали, но скопировали их образы. Серия посвящена придуманному принцу Канады с рыжими волосами и бородой, недавно выпустившим книгу. Что прямо указывает на герцога Сассекского.

Принц и принцесса присутствовали на похоронах королевы, несмотря на то, что раньше критиковали монархию. Все как в жизни принца Гарри и Меган Маркл. Также звездная парочка принимает участие в шоу "Доброе утро, Канада", держа в руках плакаты с надписью "Мы хотим уединения. Прекратите смотреть на нас".

Напомним, ранее мы писали, что принца Гарри унизили на премии "Грэмми-2023" из-за его истории с пенисом. Мы также писали, что герцогов Сассекских вызвали в суд на допрос.