Принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест
Герцог и герцогиня Сассекски появились в новом видео, снятом на территории своего фешенебельного особняка в Монтесито (Калифорния). Принц Гарри и Меган Маркл позвонили многим американцам, чем приятно удивили их.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Герцоги Сассекские вышли на связь
Принц и бывшая голливудская актриса — соучредители Фонда поддержки молодежи в сфере ответственных технологий. И недавно тот провел грант и определил победителей. Именно им и позвонили по телефону Гарри и Меган. Что стало настоящим сюрпризом для новаторов.
Младший сын короля Чарльза III упомянул в телефонном разговоре своих детей, четырехлетнего сына Арчи и двухлетнюю дочь Лилибет.
"Благодарю вас за все, что вы делаете. Наши дети особенно вам благодарны", — сказал Гарри одному из победителей.
41-летняя Меган Маркл решила немного подправить мужа и добавила: "Они еще не знают этого, но узнают впоследствии". Во время съемок Гарри был одет в коричневые брюки и белую рубашку. Его жена выбрала топ без рукавов песочного оттенка и бежевую юбку ниже колен.
Напомним, ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэмы больше не дружат с принцем Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что эксперты прокомментировали бизнес-неудачи младшего брата принца Уильяма.