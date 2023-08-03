Принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест

Герцог и герцогиня Сассекская. Фото: Google

Герцог и герцогиня Сассекски появились в новом видео, снятом на территории своего фешенебельного особняка в Монтесито (Калифорния). Принц Гарри и Меган Маркл позвонили многим американцам, чем приятно удивили их.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Читайте также:

Герцоги Сассекские вышли на связь

Принц и бывшая голливудская актриса — соучредители Фонда поддержки молодежи в сфере ответственных технологий. И недавно тот провел грант и определил победителей. Именно им и позвонили по телефону Гарри и Меган. Что стало настоящим сюрпризом для новаторов.

Младший сын короля Чарльза III упомянул в телефонном разговоре своих детей, четырехлетнего сына Арчи и двухлетнюю дочь Лилибет.

"Благодарю вас за все, что вы делаете. Наши дети особенно вам благодарны", — сказал Гарри одному из победителей.

41-летняя Меган Маркл решила немного подправить мужа и добавила: "Они еще не знают этого, но узнают впоследствии". Во время съемок Гарри был одет в коричневые брюки и белую рубашку. Его жена выбрала топ без рукавов песочного оттенка и бежевую юбку ниже колен.

Напомним, ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэмы больше не дружат с принцем Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что эксперты прокомментировали бизнес-неудачи младшего брата принца Уильяма.