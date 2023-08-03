Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест arrow

Принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест

3 августа 2023 08:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри и Меган Маркл сняли новое видео и устроили телефонный квест
Герцог и герцогиня Сассекская. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Герцог и герцогиня Сассекски появились в новом видео, снятом на территории своего фешенебельного особняка в Монтесито (Калифорния). Принц Гарри и Меган Маркл позвонили многим американцам, чем приятно удивили их.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Читайте также:

Герцоги Сассекские вышли на связь

Принц и бывшая голливудская актриса — соучредители Фонда поддержки молодежи в сфере ответственных технологий. И недавно тот провел грант и определил победителей. Именно им и позвонили по телефону Гарри и Меган. Что стало настоящим сюрпризом для новаторов.

Младший сын короля Чарльза III упомянул в телефонном разговоре своих детей, четырехлетнего сына Арчи и двухлетнюю дочь Лилибет.

"Благодарю вас за все, что вы делаете. Наши дети особенно вам благодарны", — сказал Гарри одному из победителей.

41-летняя Меган Маркл решила немного подправить мужа и добавила: "Они еще не знают этого, но узнают впоследствии". Во время съемок Гарри был одет в коричневые брюки и белую рубашку. Его жена выбрала топ без рукавов песочного оттенка и бежевую юбку ниже колен.

Напомним, ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэмы больше не дружат с принцем Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что эксперты прокомментировали бизнес-неудачи младшего брата принца Уильяма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз