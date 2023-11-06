Принц Гарри отказался приехать на юбилей своего отца

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри отклонил приглашение на вечеринку по случаю 75-летия своего отца, короля Чарльза. Монарх должен устроить празднование в Кларенс-хаусе во вторник в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдеры говорят, что, хотя герцог Сассекский был приглашен на вечер, он не будет присутствовать 14 ноября. Хотя в свое время он вел себя иначе по случаю дня рождения короля пять лет назад.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Тогда Гарри и Меган решили отложить медовый месяц, чтобы посетить вечеринку в саду в честь его 70-летия. Это уже второй случай, когда Гарри отказывается от возможности провести время со своим отцом.

Король Чарльз. Фото: Reuters

В сентябре он отклонил предложение короля присоединиться к нему в Балморале на годовщину смерти королевы Елизаветы.

Король Чарльз с королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Говорят, что отсутствие контакта было вызвано "разочарованием" Чарльза тем, как его сын изобразил королеву Камиллу в его мемуарах "Spare".

Отношения были напряжены после того, как он и Меган Маркл покинули должности членов королевской семьи и переехали в Калифорнию.

Они сделали ряд заявлений об отношении к ним во Дворце, в частности, в скандальном интервью с Опрой и в мемуарах Гарри.

Хотя герцог присутствовал на коронации отца в Вестминстерском аббатстве в мае, его отношения с королем Чарльзом остаются разорванными — королевская семья публично не отметила его день рождения в сентябре.

Инсайдер утверждает, что герцог Сассекский не получил никаких личных поздравлений от своего брата, принца Уильяма или своего отца, короля Чарльза.

"Связь между королем и принцем Гарри остается достаточно плохой. Они мало говорят, если вообще говорят", — сказал источник The Telegraph.

Источник утверждает, что это могло быть связано с тем, что "трудоголик" король Чарльз предпочитает общение по телефону или письмами, а не текстовым сообщениям и WhatsApp.

Однако инсайдер предположил другую причину — Чарльз "разочаровался и тревожился" из-за того, как Гарри описал королеву Камиллу в своих мемуарах "Speare".

Герцог сказал, что его мачеха "опасная" и "злодейка".

Напомним, в сети выбрали самую стильную звездную пару.

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