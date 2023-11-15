Принц Гаррі вперше за пів року подзвонив батьку

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі нарешті зателефонував своєму батькові королю Чарльзу, щоб привітати його з 75-річчям. Це була їхня їхня перша розмова за понад шість місяців.

Про це пише thesun.co.uk.

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Король також розмовляв зі своєю невісткою Меган. Кажуть, що розмова була дружньою та сердечною — батько й син вперше спілкувалися з квітня, якраз перед коронацією Чарльза.

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

"Король був дуже зайнятий, але ввічливий. Він любить свого сина та онуків, і не настільки злий, щоб не відповісти на дзвінок у свій день народження", — говорить джерело з оточення королівської родини.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Незважаючи на те, що Гаррі кілька разів відвідував Велику Британію після коронації, він не бачив свого батька. Вони не розмовляли віч-на-віч з моменту похорону королеви Єлизавети у вересні минулого року, і відомо, що раніше король не хотів відповідати на дзвінки Гаррі.

Королева Камілла та принц Вільям також закликали короля не спілкуватися з Гаррі після того, як він розкритикував королівську родину та Велику Британію на Netflix та у своїх мемуарах Spare.

Але кажуть, що Чарльз тримає двері відкритими для свого "любого хлопчика", і є відкрите запрошення зустрітися, коли він буде у Великій Британії.

"Ще потрібно пройти довгий шлях, щоб виправити розбіжності, створені протягом багатьох років — і глибші проблеми, викликані звинуваченнями в серіалах Netflix і Spare, не виліковуються телефонним дзвінком", — додає інсайдер.

Чарльз наполягав, що його день народження буде "звичайним робочим днем". Він вирішив витратити його на допомогу бідним і відзначити героїчні зусилля співробітників NHS і акушерок.

Нагадаємо, редакторка паризького Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон.

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