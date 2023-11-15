Принц Гарри впервые за полгода позвонил отцу

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри, наконец, позвонил своему отцу королю Чарльзу, чтобы поздравить его с 75-летием. Это был их первый разговор за более чем шесть месяцев.

Об этом пишет thesun.co.uk.

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Король также разговаривал со своей невесткой Меган. Говорят, что разговор был дружеским и сердечным — отец и сын впервые общались с апреля, как раз перед коронацией Чарльза.

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

"Король был очень занят, но вежлив. Он любит своего сына и внуков и не настолько зол, чтобы не ответить на звонок в свой день рождения", — говорит источник из окружения королевской семьи.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Несмотря на то, что Гарри несколько раз посещал Великобританию после коронации, он не видел своего отца. Они не разговаривали с глазу на глаз с момента похорон королевы Елизаветы в сентябре прошлого года, и известно, что раньше король не хотел отвечать на звонки Гарри.

Королева Камилла и принц Уильям также призвали короля не общаться с Гарри после того, как он подверг критике королевскую семью и Великобританию на Netflix и в своих мемуарах Spare.

Но говорят, что Чарльз держит дверь открытой для своего "любимого мальчика", и есть открытое приглашение встретиться, когда он будет в Великобритании.

"Еще нужно пройти долгий путь, чтобы исправить разногласия, созданные в течение многих лет — и более глубокие проблемы, вызванные обвинениями в сериале Netflix и мемуарах Spare, не излечиваются телефонным звонком", — добавляет инсайдер.

Чарльз настаивал, что его день рождения будет "обычным рабочим днем". Он решил потратить его на помощь тем, кто беден, и отметить героические усилия сотрудников NHS и акушерок.

Напомним, редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.

Ранее королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".