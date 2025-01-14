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Принц Гарри собирается в Лондон — возьмет ли с собой семью

14 января 2025 06:45
Евгений Берестюк - Редактор
Принц Гарри возвращается в Великобританию без семьи
Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Instagram/princeharryofengland
Евгений Берестюк - Редактор

Младший сын короля Великобритании Чарльза III, принц Гарри, планирует впервые в этом году приехать на родину. Впрочем, жену и двоих детей в Лондон он не возьмет. И на то есть веские причины.

Об этом сообщает издание Hello.

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Герцог Сассекский должен дать показания в Высоком суде по своему делу против News Group Newspapers, которое должно начаться позже в этом месяце. В апреле также должна быть рассмотрена апелляция принца Гарри на решение Министерства внутренних дел снизить уровень его безопасности во время пребывания в Великобритании.

Источники, близкие к Гарри, утверждают, что он не может посетить страну в сопровождении своей семьи, если не будет гарантирована их безопасность.

"Безопасные визиты позволят его детям узнать о его родной стране и позволят ему лучше поддерживать свои благотворительные организации", — заявил друг принца Гарри.

Спор также способствовал и без того напряженным отношениям между герцогом Сассекским и его семьей. Друзья принца Гарри рассказали, что его звонки монарху по вопросу безопасности остались без ответа. Источники, близкие к королю Чарльзу III, говорят, что было бы "совсем неуместным" его вмешательство.

Напомним, ранее мы писали, как принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием. Также мы рассказывали, что первый выход монархов Чарльза и Камиллы в 2025 году затмил дождь.

принц Гарри Меган Маркл поездки королевская семья Великобритания

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