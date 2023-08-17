Принц Гарри появился в трейлере нового доксериала от Netflix: когда смотреть

Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Google

Стриминговая компания Netflix анонсировала дату выхода нового документального сериала "Сердце Invictus" с принцем Гарри. Также вышел трейлер предстоящего шоу.

Он появился на YouTube канале Netflix.

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Подробности

Новый документальный сериал, ставший частью многомиллионного контракта принца Гарри и Меган Маркл с Netflix, расскажет о нескольких участниках Invictus из разных стран.

Игры непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, принимают участие раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.

В этом году они пройдут с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе (Германия). Ожидается, что в них примут участие младший сын британского короля Чарльза III и его супруга, 42-летняя Сассекская герцогиня, Меган Маркл.

Несмотря на уход из королевской семьи и связанную с этим потерю военных званий, принц Гарри продолжает заниматься этим проектом. В коротком трейлере Гарри сказал: "Игры не о том, что повлекло травмы, а о восстановлении и о том, как снова стать частью общества".

Сериал станет доступен для просмотра уже 30 августа.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров. Также мы рассказывали, что у Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с герцогом и герцогиней Сассекскими.