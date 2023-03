Принц Гарри сделал громкое заявление на суде в Лондоне: причастна королевская семья

Принц Гарри перед зданием суда в Лондоне

Впервые после похорон Елизаветы II в сентябре прошлого года принц Гарри вернулся в Великобританию. Герцог Сассекский принимает участие в четырехдневных судебных слушаниях против The Daily Mail и компании Associated Newspapers, которой принадлежит это издание. А также News Group Newspapers, владельцев таблоида The Sun.

В суде принц Гарри сделал громкое заявление, сообщает издание The Guardian.

Подробности

В документах, поданных в суд, принц Гарри сказал, что существовала частная договоренность между королевской семьей, которую он называет "Институцией", и News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока, издающей The Sun.

Герцог Сассекский заявил, что королевская семья скрывала от него прослушку телефона. Муж бывшей актрисы Меган Маркл убежден, что за ним следили.

"Институция, без сомнения, долгое время скрывала от меня информацию о взломе телефона NGN, и это стало понятно только в последние годы, когда я подал свой иск с различными юридическими консультациями и представительством. Есть члены королевской семьи и мои друзья, которые, возможно, стали мишенью NGN, и я не имею представления, предъявляли они претензии или нет. Между нами никогда не было централизованной дискуссии относительно поданных иски, поскольку каждый офис в институте изолирован. Существует заблуждение, что мы все постоянно общаемся друг с другом, но это неправда", — заявил принц Гарри.

Выступающий свидетелем герцог Сассекский также сообщил, что ранее королевская семья заставляла его не жаловаться на публикации в прессе.

"После смерти моей матери, когда мне было 12 лет, и обращение прессы к ней, у меня всегда были сложные отношения со СМИ. Однако политика заключалась в том, чтобы никогда не жаловаться, никогда не объяснять. Альтернативы не было, я был вынужден это принять", — признался он.

