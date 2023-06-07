Принц Гаррі звинуватив таблоїди у руйнуванні його стосунків з колишньою: ким саме

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters

В мережі з’явилось письмове звернення принца Гаррі, в якому він розповів про свої стосунки з колишньою дівчиною Челсі Дейві. Молодший син короля Чарльза III повідав про помилки, яких він припустився, і про те, як на його життя вплинуло переслідування з боку ЗМІ.

Про це повідомляє видання New York Times

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Подробиці

Зараз триває судовий розгляд між принцом Гаррі та компанією Mirror Group Newspaper Limited. Герцог Сассекський звинуватив журналістів у неетичних методах збору новин. За словами принца Гаррі, журналісти зламали його телефон і отримали доступ до його повідомлень, які потім опинялися в новинах. Справа розглядається у Високому суді Лондона.

Напередодні надання свідчень принц Гаррі вирішив публічно розповісти, як журналісти переслідували його та його колишню дівчину. Чоловік колишньої американської акторки Меган Маркл заявив, що зробив багато помилок у стосунках з Дейві, з якою зустрічався з 2004 по 2010 роки.

"Я був незрілим, я дійсно не думав про свої дії, і я ухвалив безглузде рішення — і про мої помилки розповіли публічно. Ми жили в різних країнах, багато наших розмов велися телефоном. Я багато говорив з нею за цей час, тому що це був складний період для мене. Але я не пам'ятаю її реакції", — зізнався Гаррі.

В січні 2005 року видання Daily Mirror повідомило, що принц фліртує з невідомою брюнеткою без своєї коханої. За словами Гаррі, він був розлючений, але не пам'ятає, як на це відреагувала Челсі.

Принц Гаррі та його колишня дівчина, Челсі Дейві. Фото: Google

Принц Гаррі та його колишня дівчина, Челсі Дейві. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини. Також ми розповідали, що принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів.