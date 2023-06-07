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Принц Гарри обвинил таблоиды в разрушении его отношений с бывшей: кем именно

7 июня 2023 14:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри обвинил таблоиды в разрушении его отношений с бывшей: кем именно
Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сети появилось письменное обращение принца Гарри, в котором он рассказал о своих отношениях с бывшей девушкой Челси Дэйви. Младший сын короля Чарльза III поведал об ошибках, которые он допустил, и о том, как на его жизнь повлияло преследование со стороны СМИ.

Об этом сообщает издание New York Times.

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Подробности

Сейчас идет судебное разбирательство между принцем Гарри и компанией Mirror Group Newspaper Limited. Герцог Сассекский обвинил журналистов в неэтичных методах сбора новостей. По словам принца Гарри, журналисты взломали его телефон и получили доступ к его сообщениям,  которые затем оказывались в новостях. Дело рассматривается в Высоком суде Лондона.

В преддверии свидетельств принц Гарри решил публично рассказать, как журналисты преследовали его и его бывшую девушку. Муж бывшей американской актрисы Меган Маркл заявил, что совершил много ошибок в отношениях с Дэйви, с которой встречался с 2004 по 2010 годы.

"Я был незрелым, я действительно не думал о своих действиях, и я принял нелепое решение — и о моих ошибках рассказали публично. Мы жили в разных странах, много наших разговоров велись по телефону. Я много говорил с ней за это время, потому что это был сложный период для меня. Но я не помню ее реакции", — признался Гарри.

В январе 2005 года издание Daily Mirror сообщило, что принц флиртует с неизвестной брюнеткой без своей возлюбленной. По словам Гарри, он был взбешен, но не помнит, как на это отреагировала Челси.

Принц Гарри и его бывшая девушка, Челси Дэйви. Фото: Google
Принц Гарри и его бывшая девушка, Челси Дэйви. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри проиграл суд по важному делу по безопасности его семьи. Также мы рассказывали, что принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров.

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