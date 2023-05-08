Принц Луи с матерью, Кейт Миддлтон, взял в руки лопату перед камерами: что делал

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, с сыном, принцем Луи. Фото: REUTERS/POOL

После торжественной коронации Чарльз III и Камилла не будут появляться публично. Остальные члены королевской семьи будут выступать от их имени, включая принца и принцессу Уэльских. Понедельник, 8 мая, был назван днем большой помощи и признан долгосрочным волонтерским наследием в честь коронации Чарльза. Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на одном из мероприятий вместе с тремя детьми.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Что делали на мероприятии

Общественность поощряют взять на себя сотни тысяч волонтерских ролей на дополнительные выходные, привлекая более 1500 благотворительных организаций. Принц и принцесса Уэльские появились в местной скаутской общине на западе Лондона. Они взяли с собой всех детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи.

Последний стал звездой коронационных мероприятий, на которых его забавное поведение обсуждали миллионы. В этот раз малыш вместе с матерью, принцессой Уэльской, Кейт Миддлтон, взял в руки лопату, чтобы сделать специальную дорожку.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, с сыном, принцем Луи. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, с сыном, принцем Луи. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, с сыном, принцем Луи. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS/POOL

Участие в развлечениях

Также члены королевской семьи, которые, кстати, являются первыми в очереди на британский престол, приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS/POOL

Кейт Миддлтон с мужем и старшим сыном. Фото: REUTERS/POOL

Принц Луи и инструктор по стрельбе из лука. Фото: REUTERS/POOL

Принц Шарлотта. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, что Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами. Также мы рассказывали, смогла ли трансляция коронации Чарльза обойти по цифрам похороны Елизаветы II.