Принц Луи с матерью, Кейт Миддлтон, взял в руки лопату перед камерами: что делал
После торжественной коронации Чарльз III и Камилла не будут появляться публично. Остальные члены королевской семьи будут выступать от их имени, включая принца и принцессу Уэльских. Понедельник, 8 мая, был назван днем большой помощи и признан долгосрочным волонтерским наследием в честь коронации Чарльза. Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на одном из мероприятий вместе с тремя детьми.
Об этом сообщает издание HELLO.
Что делали на мероприятии
Общественность поощряют взять на себя сотни тысяч волонтерских ролей на дополнительные выходные, привлекая более 1500 благотворительных организаций. Принц и принцесса Уэльские появились в местной скаутской общине на западе Лондона. Они взяли с собой всех детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи.
Последний стал звездой коронационных мероприятий, на которых его забавное поведение обсуждали миллионы. В этот раз малыш вместе с матерью, принцессой Уэльской, Кейт Миддлтон, взял в руки лопату, чтобы сделать специальную дорожку.
Участие в развлечениях
Также члены королевской семьи, которые, кстати, являются первыми в очереди на британский престол, приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.
Напомним, ранее мы писали, что Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами. Также мы рассказывали, смогла ли трансляция коронации Чарльза обойти по цифрам похороны Елизаветы II.