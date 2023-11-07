Принц Вільям без дружини засвітився на червоній доріжці з голлівудською красунею

Принц Вільям та акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Принц Вільям вийшов на червону доріжку світського заходу. Член королівської родини разом зі світовими зірками позував у Сінгапурі під час вручення премії Earthshot Prize 2023.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Вільям вже кілька днів перебуває з офіційним візитом у Сінгапурі. Цього разу він завітав на вручення премії у The Theatre at Mediacorp. Чоловік Кейт Міддлтон вбрався у костюм смарагдового кольору. Разом із майбутнім королем Великої Британії позували зірки кінематографу, в тому числі акторка Кейт Бланшетт, яка вийшла на червону доріжку в елегантному брючному костюмі з вишивкою кремового кольору.

Принц Вільям та акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Принц Вільям та акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Також серед присутніх було багато музикантів, зокрема британський гурт Bastille, американська група OneRepublic і співачка Фрея Райдінгс, яка відвідала захід на запрошення принца Вільяма.

Принц Вільям вирушив із візитом до Сінгапуру без принцеси Уельської Кейт Міддлтон. До речі, нещодавно пару визнали найстильнішою серед знаменитостей.

До списку також увійшли Гейлі та Джастін Бібер, Девід та Вікторія Бекхем, принц Гаррі та Меган Маркл, а також Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі.

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі.

Раніше редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон.