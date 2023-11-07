Принц Уильям без жены засветился на красной дорожке с голливудской красавицей
Принц Уильям вышел на красную дорожку светского мероприятия. Член королевской семьи вместе с мировыми звездами позировал в Сингапуре во время вручения премии Earthshot Prize 2023.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям с Кейт Бланшетт на красной дорожке
Принц Уильям уже несколько дней находится с официальным визитом в Сингапуре. На этот раз он посетил вручение премии в The Theatre at Mediacorp. Супруг Кейт Миддлтон облачился в костюм изумрудного цвета. Вместе с будущим королем Великобритании позировали звезды кинематографа, в том числе актриса Кейт Бланшетт, вышедшая на красную дорожку в элегантном брючном костюме с вышивкой кремового цвета.
Также среди присутствующих было много музыкантов, в частности британская группа Bastille, американская группа OneRepublic и певица Фрея Райдингс, посетившая мероприятие по приглашению принца Уильяма.
Принц Уильям отправился с визитом в Сингапур без принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Кстати, недавно пару назвали самой стильной среди знаменитостей.
В список также вошли Хейли и Джастин Бибер, Дэвид и Виктория Бекхэм, принц Гарри и Меган Маркл, а также Тейлор Свифт и Трэвис Келси.
Напомним, бывший редактор Vanity Fair рассказал, сколько будет продлится брак принца Гарри.
Ранее редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.
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