Принц Вільям ігнорував дзвінки від брата, коли Єлизавета II помирала

Принц Вільям та принц Гаррі. Фото: Google

Придворні Букінгемського палацу обурені, бо цього місяця в продаж вийде книга королівського експерта Оміда Скобі, яка стане новою біографією принца Гаррі. Книга отримала назву "Головний вболівальник".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Між принцами знову ворожнеча

Команда королівської родини розкритикувала книгу про герцога Сассекського через твердження, що принц Вільям ігнорував дзвінки свого молодшого брата, коли Єлизавета II лежала при смерті в замку Балморал минулого року. Інсайдери стверджують, що "мішенню" експерта Скобі є принц і принцеса Уельські

"Здається, незалежно від того, що відбувається за зачиненими дверима, навіть у час такого болю та горя, що коли йдеться про королівську родину, це колись випливе. Вільям і Кейт, здається, ціль номер один для цього автора. Потрібно всього кілька місяців, щоб ножі знову вилізли і рани розкрилися", — заявило джерело видання.

Книга Оміда Скобі про королівську родину. Фото: Google

В уривку зі своєї останньої книги "Ендшпіль" Скобі стверджує, що принца Гаррі тримали в невіданні щодо здоров’я королеви за кілька годин до її смерті. За його словами, старший син Чарльза III, принц Уельський відчуває, що втратив Гаррі і не хоче знати цю його версію.

Кінець року буде для королівської родини непростим. Окрім цієї книги Netflix презентує останній сезон серіалу "Корона", в якому покаже, зокрема, гибель принцеси Діани та початок романтичної історії між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі вперше за пів року подзвонив батьку. Також ми розповідали ТОП 10 цікавих фактів про короля Чарльза III.