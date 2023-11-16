Принц Уильям игнорировал звонки от брата, когда Елизавета II умирала
Придворные Букингемского дворца возмущены, так как в этом месяце выйдет книга королевского эксперта Омида Скоби, которая станет новой биографией принца Гарри. Книга получила название "Главный болельщик".
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Между принцами снова вражда
Команда королевской семьи раскритиковала книгу о герцоге Сассекском из-за утверждения, что принц Уильям игнорировал звонки своего младшего брата, когда Елизавета II лежала при смерти в замке Балморал в прошлом году. Инсайдеры утверждают, что "мишенью" эксперта Скоби является принц и принцесса Уэльские.
"Кажется, независимо от того, что происходит за закрытыми дверями, даже во время такой боли и горя, что когда речь идет о королевской семье, это когда-нибудь выплывет. Уильям и Кейт, кажется, цель номер один для этого автора. Нужно всего несколько месяцев, чтобы ножи вновь вылезли и раны раскрылись", — заявил источник издания.
В отрывке из своей последней книги "Эндшпиль" Скоби утверждает, что принца Гарри держали в неведении о здоровье королевы за несколько часов до ее смерти. По его словам, старший сын Чарльза III принц Уэльский чувствует, что потерял Гарри и не хочет знать эту его версию.
Конец года будет для королевской семьи непростым. Кроме этой книги Netflix представит последний сезон сериала "Корона", в котором покажет, в частности, гибель принцессы Дианы и начало романтической истории между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри впервые за полгода позвонил отцу. Также мы рассказывали ТОП 10 интересных фактов о короле Чарльзе III.
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