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Принц Уильям игнорировал звонки от брата, когда Елизавета II умирала

16 ноября 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Уильям игнорировал звонки от брата, когда Елизавета II умирала
Принц Уильям и принц Гарри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Придворные Букингемского дворца возмущены, так как в этом месяце выйдет книга королевского эксперта Омида Скоби, которая станет новой биографией принца Гарри. Книга получила название "Главный болельщик".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Команда королевской семьи раскритиковала книгу о герцоге Сассекском из-за утверждения, что принц Уильям игнорировал звонки своего младшего брата, когда Елизавета II лежала при смерти в замке Балморал в прошлом году. Инсайдеры утверждают, что "мишенью" эксперта Скоби является принц и принцесса Уэльские.

"Кажется, независимо от того, что происходит за закрытыми дверями, даже во время такой боли и горя, что когда речь идет о королевской семье, это когда-нибудь выплывет. Уильям и Кейт, кажется, цель номер один для этого автора. Нужно всего несколько месяцев, чтобы ножи вновь вылезли и раны раскрылись", — заявил источник издания.

Книга принц Гарри
Книга Омида Скоби о королевской семье. Фото: Google

В отрывке из своей последней книги "Эндшпиль" Скоби утверждает, что принца Гарри держали в неведении о здоровье королевы за несколько часов до ее смерти. По его словам, старший сын Чарльза III принц Уэльский чувствует, что потерял Гарри и не хочет знать эту его версию.

Конец года будет для королевской семьи непростым. Кроме этой книги Netflix представит последний сезон сериала "Корона", в котором покажет, в частности, гибель принцессы Дианы и начало романтической истории между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри впервые за полгода позвонил отцу. Также мы рассказывали ТОП 10 интересных фактов о короле Чарльзе III.

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