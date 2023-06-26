Принц Уильям назвал главную миссию своей жизни

Принц Уэльский, Уильям. Фото: Google

Старший сын короля Чарльза III, принц Уильям, обнародовал программу Homewards. Наследник британского престола пошел по стопам своей матери, принцессы Дианы, и собирается решить проблему с бездомными.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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41-летний член королевской семьи считает делом своей жизни обеспечить каждому человеку безопасный дом. Homewards — это амбициозная программа, целью которой является вывести шесть пилотных локаций на путь преодоления бездомности в течение пяти лет. Принц надеется, что эта социальная проблема станет в Великобритании редкой и кратковременной.

Принц Уильям стремится продолжить дело своей матери, принцессы Дианы (погибла в ДТП в 1997 году). Она была покровительницей благотворительной организации Centrepoint для бездомных и регулярно помогала людям, живущим на улицах.

"В современном и прогрессивном обществе каждый человек должен иметь безопасный и защищенный дом, обращаться с ним достойно", — отметил в своем заявлении Уильям.

Принц Уэльский впервые посетил приют для бездомных в декабре 1993 года, когда ему было 11 лет. Тогда Диана отвела его и принца Гарри в The Passage — благотворительную организацию, которая поддерживает людей, недавно ставших бездомными.

Принцесса Диана с сыновьями в офисе The Passage. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям показал трогательные фотографии со своими детьми. Также мы рассказывали, что принц Гарри хотел взять интервью у диктатора Владимира Путина.