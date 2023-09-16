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Принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили принца Гарри с днем рождения

16 сентября 2023 13:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили принца Гарри с днем рождения
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Гарри отметил вчера 39-й день рождения. Но королевская семья Великобритании так его и не поздравила публично.

Об этом пишет Daily Mail.

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На Играх Непокоренных в Германии принцу Гарри спели песню "Happy Birthday" и засыпали его подарками, но пожелания отсутствовали в официальных аккаунтах монаршей семьи Великобритании в социальных сетях.

Официальные аккаунты дворца в социальных сетях целый день писали о короле Чарльзе, принце Уильяме, принцессе Кейт и Софи, герцогине Эдинбургской — ни разу не вспоминая принца Гарри.

Гарри в сопровождении своей жены Меган полетит обратно в США в эти выходные, не увидев своей семьи.

 

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Король Чарльз будет в Шотландии и пара не планирует присоединяться к нему. Принц Уильям не общался со своим братом в течение многих месяцев.

Герцог Сассекский также не смог посетить свою семью во время остановки в Великобритании по пути на Игры Непокоренных в Дюссельдорфе, когда он остался на ночь в Великобритании, чтобы посетить благотворительное мероприятие.

На следующее утро принц Гарри сам посетил могилу королевы Елизаветы в Виндзоре в первую годовщину смерти своей бабушки.

Букингемский дворец отметил, что королевская семья теперь посылает публичные пожелания с днем рождения только тем, кто является ее работающим членом.

Ранее изысканная Кейт Миддлтон по-особому почтила память Елизаветы II.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

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