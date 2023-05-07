Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые после коронации Чарльза III вышли к народу

Принц и принцесса Уэльские в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт Миддлтон, впервые появились на публике после торжественной коронации Чарльза III, прошедшей накануне. Преемники престола присоединились к британцам во время массовых гуляний и пикников подданных Соединенного Королевства и туристов.

Новини.LIVE покажет яркие фото и расскажет, как британцы угощали Кейт и Уильяма.

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Принц и принцесса Уэльские удивили местных жителей, которые собрались на большой обед у Виндзорского замка — недалеко от их дома в Виндзоре. Людей по всей Великобритании пригласили собраться с соседями на мероприятия в рамках коронационных выходных.

Мероприятия, изначально задуманные проектом Eden, направлены на то, чтобы "повысить дух сообщества, уменьшить одиночество и поддержать благотворительность и добрые дела".

Кейт появилась среди народа в светло-голубом блейзере от Reiss поверх белого топа, черных брюках и кроссовках.

Группа женщин в желтых коронах подала принцу Уильяму напиток в бумажном стаканчике, украшенном цветами британского флага. Старший сын Чарльза весело понюхал, а затем сделал глоток, спрашивая: "Это домашний рецепт?". Кейт тоже сделала глоток.

Принц Уильям в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Кейт Миддлтон в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Принц Уильям в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Кейт Миддлтон в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Что именно было в стаканчике, местные СМИ так и не сообщили. Принцу подарили другие напитки, включая бутылку джина и банку пива с изображением короля. Уильям пошутил и произнес: "Я возьму это с собой".

Принц и принцесса Уэльские в окружении британцев в Лондоне. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон появилась на коронации Чарльза III в платье от кутюр и серьгах принцессы Дианы. Также мы рассказывали, что принц Гарри приехал на коронацию Чарльза III один.