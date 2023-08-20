Принц Уильям с единственной дочерью Шарлоттой записал видеообращение: к кому именно

Принц Уильям с детьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Сегодня, 20 августа, в австралийском мегаполисе Сидней пройдет финал женского Чемпионата мира по футболу. На поле выйдут сборные Англии и Испании. По этому случаю принц Уильям, который первый в очереди на престол, записал видео.

Соответствующая публикация появилась у Instagram принца и принцессы Уэльских.

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41-летний принц и его единственная дочь, восьмилетняя принцесса Шарлотта, выбрали одну из скамеек в своем имении. На коленках звездного ребенка был футбольный мяч.

Из-за саммита в королевской резиденции Балморал (Шотландия), посвященного будущему монархии, принц Уэльский не смог лично посетить исторический матч на другом краю света. Старший сын короля Чарльза III пожелал женской сборной победы.

"Львицы, хотим пожелать вам огромной удачи в игре. Мы очень сожалеем, что не сможем быть лично. Но мы так гордимся всем, чего вы достигли и как вы вдохновляете миллионы людей здесь и по всему миру", — сказал принц Уильям.

Внучка короля добавила: "Удачи, львицы". В Великобритании немало футбольных поклонников возмущены из-за того, что никто из членов королевской семьи не улетел в Австралию. Это довольно значимое событие для британского футбола — впервые с 1966 года сборная Англии попала в финал Кубок мира.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III и Камилла написали письмо президенту США Джо Байдену. Также мы рассказывали, что принц Гарри прилетел в Японию и устроил шоппинг для Меган Маркл.