Принц Уильям смутился перед школьником, когда тот спросил о его финансовом состоянии

Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям, первый в очереди на британский престол, встретился с молодежью во время одного из мероприятий проекта Hideaway Youth Project. Один из вопросов о финансах старшего сына Чарльза III поставил члена королевской семьи в неудобное положение.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Состояние принца Уэльского

11-летний школьник Амир Хассан застал мужа Кейт Миддлтон врасплох, когда он спросил: "Сколько у вас денег на банковском счете?". 41-летний принц удивился, нервно рассмеялся и ответил, что не владеет такой информацией.

Согласно The Sunday Times, состояние принца Уильяма составляет около одного миллиарда долларов после того, как он унаследовал имение Корнуольского герцогства своего отца. В то же время королевская семья может похвастаться состоянием в более 20 миллиардов долларов.

Принц Уильям на одном из мер. Фото: Reuters

Только за последний финансовый год старший сын короля Великобритании получит около 7,6 миллиона долларов. А в следующем году, благодаря возможности получать ежегодный "частный доход" из унаследованного герцогства, его дополнительная прибыль составит более 25 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям игнорировал звонки от брата, когда Елизавета II умирала. Также мы рассказывали, что принц Гарри впервые за полгода позвонил отцу.