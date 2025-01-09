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Принц Уильям трогательно поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием

9 января 2025 16:37
Мария Покровская - Редактор
Принц Уильям растрогал обращением к Кейт Миддлтон в ее день рождения - фото
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Мария Покровская - Редактор

Принц Уильям трогательно обратился к своей жене Кейт Миддлтон в день ее рождения. Сегодня, 9 января, принцессе Уэльской исполнилось 43 года.

На странице супругов в Instagram Уильям умилился обращением к избраннице.

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Принц Уильям умилил обращением к Кейт Миддлтон

В день рождения жены Уильям опубликовал невиданную фотографию с принцессой. На черно-белом фото улыбающаяся Кейт позирует на фоне стены. В кадре жена принца предстала в кэжуал-образе — джинсах, белой рубашке и жакете, поверх которого накинула клетчатый шарф.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В подписи к фотографии Уильям назвал Кейт "самой невероятной женой" и написал, что очень гордится ею.

"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты продемонстрировала за последний год, была поразительной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. У", — написал принц.

Ранее мы писали, что испортило первый в 2025 году выход короля Чарльза с женой.

Також Меган Маркл запустила собственное кулинарное шоу на Netflix.

Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья звездная пара день рождения

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