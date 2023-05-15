Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III arrow

Принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III

15 мая 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III
Принц Гарри и Меган Маркл в компании школьников. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, провели первое свидание после коронации Чарльза III, которую младший сын монарха посетил без супруги. После того как он вернулся в США, звездная парочка пошли в суши-ресторан недалеко от их дома в Монтесито (штат Калифорния, США). Компанию им составили голливудские знаменитости.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на TMZ.

Читайте также:

С кем встретились Гарри и Меган

Папарацци подловили парочку у ресторана Sushi Bar в Санта-Барбаре. Меган и Гарри решили не устраивать романтический ужин и пригласили звездных друзей. Компанию герцогу и герцогине Сассекским, которые не выполняют королевские обязанности с 2020 года, составили голливудские суперзвезды Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диас.

Поклонники Меган заметили, что она значительно похудела. Свои стройные ноги Маркл подчеркнула благодаря короткой одежде.

Принц Гарри и Меган Маркл идут в ресторан в Калифорнии. Фото: TMZ
Голливудская актриса Кэмерон Диас на встрече с герцогом и герцогиней Сассекской. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас