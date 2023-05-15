Принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III

Принц Гарри и Меган Маркл в компании школьников. Фото: Wikimedia Commons

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, провели первое свидание после коронации Чарльза III, которую младший сын монарха посетил без супруги. После того как он вернулся в США, звездная парочка пошли в суши-ресторан недалеко от их дома в Монтесито (штат Калифорния, США). Компанию им составили голливудские знаменитости.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на TMZ.

Читайте также:

С кем встретились Гарри и Меган

Папарацци подловили парочку у ресторана Sushi Bar в Санта-Барбаре. Меган и Гарри решили не устраивать романтический ужин и пригласили звездных друзей. Компанию герцогу и герцогине Сассекским, которые не выполняют королевские обязанности с 2020 года, составили голливудские суперзвезды Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диас.

Поклонники Меган заметили, что она значительно похудела. Свои стройные ноги Маркл подчеркнула благодаря короткой одежде.

Принц Гарри и Меган Маркл идут в ресторан в Калифорнии. Фото: TMZ

Голливудская актриса Кэмерон Диас на встрече с герцогом и герцогиней Сассекской. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III.