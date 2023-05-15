Принца Гарри и Меган Маркл увидели вместе впервые после коронации Чарльза III
Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, провели первое свидание после коронации Чарльза III, которую младший сын монарха посетил без супруги. После того как он вернулся в США, звездная парочка пошли в суши-ресторан недалеко от их дома в Монтесито (штат Калифорния, США). Компанию им составили голливудские знаменитости.
Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на TMZ.
С кем встретились Гарри и Меган
Папарацци подловили парочку у ресторана Sushi Bar в Санта-Барбаре. Меган и Гарри решили не устраивать романтический ужин и пригласили звездных друзей. Компанию герцогу и герцогине Сассекским, которые не выполняют королевские обязанности с 2020 года, составили голливудские суперзвезды Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диас.
Поклонники Меган заметили, что она значительно похудела. Свои стройные ноги Маркл подчеркнула благодаря короткой одежде.
Напомним, ранее мы писали, что отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III.