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Принцесса Евгения показала семейную идиллию по случаю годовщины свадьбы

13 октября 2023 10:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля
Принцесса Евгения с мужем. Фото: instagram.com/princesseugenie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Евгения поделилась новым семейным портретом в честь пятой годовщины свадьбы с Джеком Бруксбенком. Внучка покойной королевы Елизаветы II показала свадебное видео, чтобы отметить особое событие.

Евгения опубликовала кадры в своем Instagram.

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На видео со свадьбы, которое раньше не видели, 33-летняя Евгения продемонстрировала трогательные моменты своего значимого дня, состоявшегося в часовне Святого Георгия в Виндзоре 12 октября 2018 года, а также недавний откровенный семейный портрет. На снимке — счастливая семья из четырех человек — дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон с мужем и двумя детьми, двухлетним сыном Августом и четырехмесячным сыном Эрнестом, позируют на пляже.

 

 

"Сегодня 5 лет назад...", — подписала Евгения кадры, саундттреком к которым была песня You've Got the Love от Florence and the Machine.

На видео изображено свадебное платье Евгении от Peter Pilotto, и тиара Greville Emerald Kokoshnik, в которых Евгения выходила замуж.

На кадрах также показано, как Джек готовится к особому дню, поднимает бокал шампанского с друзьями, прикрепляет цветок к пиджаку и позирует для фотографий.

Напомним, элегантная Меган Маркл обнажила плечи на официальном мероприятии в Нью-Йорке.

Ранее Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.

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