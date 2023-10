Принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля

Принцесса Евгения с мужем. Фото: instagram.com/princesseugenie/

Принцесса Евгения поделилась новым семейным портретом в честь пятой годовщины свадьбы с Джеком Бруксбенком. Внучка покойной королевы Елизаветы II показала свадебное видео, чтобы отметить особое событие.

Евгения опубликовала кадры в своем Instagram.

Неизвестное видео со свадьбы внучки Елизаветы II

На видео со свадьбы, которое раньше не видели, 33-летняя Евгения продемонстрировала трогательные моменты своего значимого дня, состоявшегося в часовне Святого Георгия в Виндзоре 12 октября 2018 года, а также недавний откровенный семейный портрет. На снимке — счастливая семья из четырех человек — дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон с мужем и двумя детьми, двухлетним сыном Августом и четырехмесячным сыном Эрнестом, позируют на пляже.

"Сегодня 5 лет назад...", — подписала Евгения кадры, саундттреком к которым была песня You've Got the Love от Florence and the Machine.

На видео изображено свадебное платье Евгении от Peter Pilotto, и тиара Greville Emerald Kokoshnik, в которых Евгения выходила замуж.

На кадрах также показано, как Джек готовится к особому дню, поднимает бокал шампанского с друзьями, прикрепляет цветок к пиджаку и позирует для фотографий.

