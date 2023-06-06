Принцесса Евгения во второй раз стала матерью: первые фото младенца

Принцесса Евгения. Фото: Reuters

Племянница короля Великобритании Чарльза III, принцесса Евгения, родила второго ребенка. Мальчика назвали Эрнест Джордж Ронни. Он родился 30 мая, но 33-летняя принцесса сообщила об этом только сейчас.

В своем Instagram Евгения опубликовала первые фото новорожденного члена королевской семьи.

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Эрнест Джордж Ронни родился в 8:49 утра. Его вес составил 3,2 кг. Имя мальчика — дань уважения его прапрадеду Георгу V, чье второе имя также было Эрнестом. Также он получил имя в честь покойного деда, отца Джека Бруксбенко Джорджа, умершего в 2021 году, и в честь отца ее матери, майора Рональда Фергюсона.

Принцесса Евгения замужем за бизнесменом Джеком Бруксбенк. Они отыграли свадьбу в 2018-м после восьми лет отношений. Их новорожденный сын занимает 13-е место в очереди на британский престол.

Принцесса Евгения опубликовала две фотографии: на одной из ее старший сын Август наблюдает за своим младшим братиком.

Дети принцессы Евгении. Фото: Instagram/princesseugenie

Младший сын принцессы Евгении. Фото: Instagram/princesseugenie

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