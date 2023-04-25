Світлана Лобода виступила з українською піснею – співачка показала кадри з концерту

Співачка Світлана Лобода на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та авторка пісень, заслужена артистка України Світлана Лобода презентувала українську пісню. Популярна виконавиця показала кадри з концерту в Латвії та подякувала кожному за підтримку України.

Відповідні кадри Світлана Лобода розмістила в своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.

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"По-українськи - безстрашно, непокірно, з повним серцем гордості за свою історію, землю і народ А який сенс несе фраза по-українськи для вас? Дякую Латвії за неймовірну підтримку моєї країни і небайдужість до кожної української долі. @rus.LSM", – написала Світлана Лобода.

Люди, які побачили новий допис в профілі української співачки, не пройшли повз та почали його обговорювати. Користувачі мережі висловили свою думку про виступ Світлани Лободи та почали залишати безліч коментарів під її відео.

"Всегда считала что творческие люди и ненависть это абсолютно несовместимые вещи, творческие люди всегда за мир, за любовь, но на тебе и зе природа видно дала сбой", "Я постоянно слушаю ваши песни. Они мне дают силу и энергию Уверена что это не только мне", "Мені чесно пісня подобається, але цей виступ з шубою і взагалі ця стилістика просто треш якийсь", "Для мене "по-українськи" — це також незалежно, незламно та свободно, і ваща пісня повністю передає весь дух цій фразі", "ПО-УКРАЇНСЬКИ це про незламність нашого народу, це про сильних та сміливих людей, про мужність наших жінок!", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Світлана Лобода презентувала патріотичний кліп.

Раніше ми розповідали, що відома артистка Світлана Лобода анонсувала нову українську пісню.

Також ми повідомляли про те, що співачка Світлана Лобода вперше за час війни відвідала Ірпінь.