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"Природа дала сбой": украинцы унизили Светлану Лободу на глазах у всей страны

25 апреля 2023 16:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода выступила с украинской песней – певица показала кадры с концерта
Певица Светлана Лобода на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и автор песен, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода представила украинскую песню. Популярная исполнительница показала кадры с концерта в Латвии и поблагодарила каждого за поддержку Украины.

Соответствующие кадры Светлана Лобода разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

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"По-украински - бесстрашно, непокорно, с полным сердцем гордости за свою историю, землю и народ А какой смысл несет фраза по-украински для вас? Спасибо Латвии за невероятную поддержку моей страны и неравнодушие к каждой украинской судьбе. @rus.LSM" , – написала Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Люди, которые увидели новый пост в профиле украинской певицы, не прошли мимо и начали его обсуждать. Пользователи сети высказали свое мнение о выступлении Светланы Лободы и стали оставлять множество комментариев под видео.

"Всегда считала что творческие люди и ненависть это абсолютно несовместимые вещи, творческие люди всегда за мир, за любовь, но на тебя и природа видно дала сбой", "Я постоянно слушаю ваши песни. Они мне дают силу и энергию Уверена что это не только мне", "Мне честно песня нравится, но это выступление с шубой и вообще эта стилистика просто треш какой-то", "Для меня "по-украински" — это тоже независимо, несгибаемо и свободно, и весомая песня полностью передает весь дух этой фразе", "ПО-УКРАИНСКИ это о несокрушимости нашего народа, это о сильных и смелых людях, о мужестве наших женщин!", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Светлана Лобода представила патриотический клип.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Светлана Лобода анонсировала новую песню.

Также мы сообщали о том, что певица Светлана Лобода впервые за время войны посетила Ирпень.

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