Вікторія Бекхем показала святкову вечірку з нагоди дня народження сина
Ромео Бекхем відсвяткував свій 21-й день народження. Рідні влаштували йому святкову вечірку з цього приводу.
Фото сімейної зустрічі Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram.
Свято у родині Бекхемів
21-річний футболіст відсвяткував день народження у компанії батьків: 48-річного Девіда і 49-річної Вікторії, брата і сестри: Круза, 18 років, і Харпер, 12 років, а також його дівчини Мії Ріган, 20 років.
Старший брат, 24-річний Бруклін, не був присутній, оскільки живе в США зі своєю дружиною Ніколою.
У дописі до фото Вікторія Бекхем подякувала всім, хто подолав довгий шлях, щоб приєднатися до них на святковій вечері.
Ромео зараз грає за "Брентфорд Б", а також бере участь у рекламних кампаніях модних брендів. Нещодавно Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA.
Ромео не єдиний син у родині Бекхемів, який вражає талантом. Вікторія Бекхем похизувалася здібностями свого іншого сина — Круза. Хлопець майстерно зіграв на гітарі легендарний хіт The Beatles.