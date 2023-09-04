Вікторія Бекхем показала святкову вечірку з нагоди дня народження сина

Вікторія та Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Ромео Бекхем відсвяткував свій 21-й день народження. Рідні влаштували йому святкову вечірку з цього приводу.

Фото сімейної зустрічі Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Свято у родині Бекхемів

21-річний футболіст відсвяткував день народження у компанії батьків: 48-річного Девіда і 49-річної Вікторії, брата і сестри: Круза, 18 років, і Харпер, 12 років, а також його дівчини Мії Ріган, 20 років.

Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія та Девід Бекхем з донькою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Ромео Бекхем з дівчиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Ромео Бекхем з братом Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Ромео Бекхем з дівчиною та сестрою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Старший брат, 24-річний Бруклін, не був присутній, оскільки живе в США зі своєю дружиною Ніколою.

У дописі до фото Вікторія Бекхем подякувала всім, хто подолав довгий шлях, щоб приєднатися до них на святковій вечері.

Ромео зараз грає за "Брентфорд Б", а також бере участь у рекламних кампаніях модних брендів. Нещодавно Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA.

Ромео не єдиний син у родині Бекхемів, який вражає талантом. Вікторія Бекхем похизувалася здібностями свого іншого сина — Круза. Хлопець майстерно зіграв на гітарі легендарний хіт The Beatles.