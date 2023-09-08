Страстные поцелуи и речь Бекхэма: эксмуж Дженнифер Лопес дали звезду на Аллее славы

Марк Энтони и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Марк Энтони официально получил звезду на голливудской Аллее славы. Во время церемонии к 54-летнему победителю Латинской премии Грэмми присоединились его 24-летняя жена Надя Феррейра и его лучший друг, звезда футбола Дэвид Бекхэм.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марк является крестным отцом сына Дэвида, Круза Бекхэма, также присутствовавшего на церемонии. Бекхэм удивил друга на церемонии речью в его честь.

"Он так много сделал для продвижения латиноамериканской музыки и вдохновения следующего поколения молодых людей. Я не могу вспомнить никого, кто бы больше заслуживал этой награды", — говорит Дэвид Бекхэм.

Марк Энтони и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Марк Энтони и Круз Бекхэм. Фото: Reuters

Марк Энтони и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Марк Энтони с женой. Фото: Reuters

Марк Энтони с женой. Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Лауреат премии "Грэмми" Марк Энтони рассказал о дружбе с футболистом.

"Мы познакомились более 20 лет назад. Я был его фанатом, но теперь он мне как брат, друг, крестный отец и просто друг семьи. Я смотрю на свою семью, я смотрю друзей, своих любимых, это люди, которые сформировали меня. Это люди, которые создали меня", — говорит певец.

Марк Энтони в прошлом был женат на Дженнфер Лопес, от которой имеет двоих детей. На церемонии открытия звезды Марка сопровождала его молодая жена, к которой он не скрывал страстных чувств.

Напомним, Бекхэм поздравил сына-футболиста с днем рождения.

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