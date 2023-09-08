Страстные поцелуи и речь Бекхэма: эксмуж Дженнифер Лопес дали звезду на Аллее славы

Страстные поцелуи и речь Бекхэма: экс-мужу Дженнифер Лопес дали звезду на Аллее славы
Марк Энтони официально получил звезду на голливудской Аллее славы. Во время церемонии к 54-летнему победителю Латинской премии Грэмми присоединились его 24-летняя жена Надя Феррейра и его лучший друг, звезда футбола Дэвид Бекхэм.
Об этом пишет Daily Mail.
Торжественное событие
Марк является крестным отцом сына Дэвида, Круза Бекхэма, также присутствовавшего на церемонии. Бекхэм удивил друга на церемонии речью в его честь.
"Он так много сделал для продвижения латиноамериканской музыки и вдохновения следующего поколения молодых людей. Я не могу вспомнить никого, кто бы больше заслуживал этой награды", — говорит Дэвид Бекхэм.
Лауреат премии "Грэмми" Марк Энтони рассказал о дружбе с футболистом.
"Мы познакомились более 20 лет назад. Я был его фанатом, но теперь он мне как брат, друг, крестный отец и просто друг семьи. Я смотрю на свою семью, я смотрю друзей, своих любимых, это люди, которые сформировали меня. Это люди, которые создали меня", — говорит певец.
Марк Энтони в прошлом был женат на Дженнфер Лопес, от которой имеет двоих детей. На церемонии открытия звезды Марка сопровождала его молодая жена, к которой он не скрывал страстных чувств.
Напомним, Бекхэм поздравил сына-футболиста с днем рождения.
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